Сьогодні в Україні очікується дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Сьогодні атмосферні фронти зумовлять у більшості областей України хмарну дощову погоду. У північно-східній частині місцями випадатиме мокрий сніг. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У денні години температура повітря становитиме 3-9 градусів тепла, на півдні 7-14 тепла. На півнінчому сході 0-3 градуси тепла.
У західних областях місцями дощ. Температура повітря вдень 4-9 градусів тепла.
У північних областях — хмарно, місцями невеликий дощ, на Сумщині з мокрим снігом. Температура повітря вдень 3-7 тепла.
У східних областях — дощ, місцями мокрий сніг. Температура повітря вдень 0-4 тепла.
У центральній частині очікується хмарна дощова погода. Температура повітря вдень 4-9 градусів тепла.
На півдні України очікується дощ. Температура повітря вдень 6-14 градусів тепла.