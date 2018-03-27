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Сьогодні в Україні очікується дощ

Київ • УНН

 • 11995 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Сьогодні атмосферні фронти зумовлять у більшості областей України хмарну дощову погоду. У північно-східній частині місцями випадатиме мокрий сніг. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

У денні години температура повітря становитиме 3-9 градусів тепла, на півдні 7-14 тепла. На півнінчому сході 0-3 градуси тепла.

У західних областях місцями дощ. Температура повітря вдень 4-9 градусів тепла.

У північних областях — хмарно, місцями невеликий дощ, на Сумщині з мокрим снігом. Температура повітря вдень 3-7 тепла.

У східних областях — дощ, місцями мокрий сніг. Температура повітря вдень 0-4 тепла.

У центральній частині очікується хмарна дощова погода. Температура повітря вдень 4-9 градусів тепла.

На півдні України очікується дощ. Температура повітря вдень 6-14 градусів тепла.

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