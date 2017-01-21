Сегодня в Украине облачно с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Сегодня в Украине прогнозируют облачную с прояснениями погоду и небольшой мокрый снег, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"21 января в Украине: облачно с прояснениями. Временами небольшой снег, мокрый снег", - говорится в сообщении.
На дорогах местами ожидается гололедица.
Ветер синоптики прогнозируют западный, северо-западный, со скоростью 7-12 м / с. В восточной части днем ожидаются отдельные порывы со скоростью 15-18 м / с.
Температура днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла.