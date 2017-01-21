Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Сьогодні в Україні прогнозують хмарну з проясненнями погоду та невеликий мокрий сніг, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“21 січня в Україні: хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг, мокрий сніг”, — йдеться в повідомленні.
На дорогах місцями очікується ожеледиця.
Вітер синоптики пронозують західний, північно-західний, з швидкістю 7-12 м/с. У східній частині вдень очікуються окремі пориви з швидкістю 15-18 м/с.
Температура вдень становитиме від 3° морозу до 2° тепла.