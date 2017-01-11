Сегодня в Украине облачно
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Сегодня в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"11 января в Украине облачная погода. В южной части утром и днем мокрый снег, в Одесской и Николаевской местами сильный мокрый снег, в северных и центральных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков ", - говорится в сообщении.
На дорогах страны будет гололедица, в западных областях ночью и утром местами туман.
Ветер синоптики прогнозируют восточный, со скоростью 3-8 м / с; в южной части - 7-12 м / с, отдельные порывы будут со скоростью 15-20 м / с.
Температура днем будет достигать 1-6 ° мороза, на юге страны - около 0 °.