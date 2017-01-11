Сьогодні в Україні хмарно

“11 січня в Україні хмарна погода. У південній частині вранці та вдень мокрий сніг, на Одещині та Миколаївщині місцями сильний мокрий сніг, у північних та центральних областях невеликий сніг, на решті території без опадів”, йдеться в повідомленні.

На дорогах країни буде ожеледиця, у західних областях вночі та вранці подекуди туман.

Вітер синоптики прогнозують східний, зі швидкістю 3-8 м/с; у південній частині — 7-12 м/с, окремі пориви будуть зі швидкістю 15-20 м/с.

Температура вдень сягатиме 1-6° морозу, на півдні країни — близько 0°.