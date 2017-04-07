Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями

“7 апреля в Украине: облачно с прояснениями. Временами дождь, днем ​​в центральных и южных областях местами гроза; только в восточных, ночью и в большинстве центральных и южных областей без осадков”, — говорится в сообщении.

Ветер будет северо-западный (на востоке и юге страны преимущественно юго-западный), со скоростью 7-12 м / с.

Температура днем ​​8-13 ° тепла, на Левобережье — 14-19 °.

В Карпатах мокрый снег и дождь, температура составит от 2 ° мороза до 3 ° тепла.