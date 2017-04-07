Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями

“7 квітня в Україні: хмарно з проясненнями. Часом дощ, вдень в центральних та південних областях місцями гроза; лише у східних, вночі і в більшості центральних та південних областей без опадів”, — йдеться в повідомленні.

Вітер буде північно-західний (на сході та півдні країни переважно південно-західний), зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вдень становитиме 8-13° тепла, на Лівобережжі — 14-19°.

В Карпатах мокрий сніг та дощ, температура становитиме від 2° морозу до 3° тепла.