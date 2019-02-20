Сегодня в ООН состоится дискуссия по Украине: чего ждать
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В среду, 20 февраля 2019 года, в Нью-Йорке состоится заседание Генеральной Ассамблеи ООН по пункту 67 ее повестки дня "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", передает УНН со ссылкой на информации украинских дипломатов.
По предварительной информации Постоянного представительства Украины при ООН, заседание начнется в 10:00 по местному времени, то есть в 17:00 по Киеву.
"Включение пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины "в повестку дня ГА ООН было инициировано Украиной перед началом нынешней 73-й сессии, и проведение дебатов на эту тему станет первым комплексным рассмотрением в рамках ГА ООН вопрос российской агрессии против нашего государства", - рассказали УНН в Министерстве иностранных дел Украины.
Запланировано участие в заседании Генеральной Ассамблеи Президента Украины Петра Порошенко. В ходе визита его будет сопровождать министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Обсуждение, как ожидается, должно четко показать позицию государств-членов ООН и международного сообщества в целом относительно агрессивных действий России, консолидировать позицию мира в поддержку Украины и наметить пути прекращения агрессии, освобождение оккупированных территорий и привлечения агрессора к ответственности за совершенные им международно-противоправные деяния", - сообщили в Министерстве.
Так, отметим, только на прошлой неделе по подобной теме состоялось заседание Совета Безопасности ООН, созванное по инициативе Российской Федерации.
Как сообщал УНН, Порошенко подписал письмо Генсека ООН с требованием освободить украинских моряков .