Сьогодні в ООН відбудеться дискусія щодо України: чого чекати

За попередньою інформацією Постійного представництва України при ООН, засідання розпочнеться о 10:00 за місцевим часом, тобто о 17:00 за Києвом.

"Включення пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" до порядку денного ГА ООН було ініційоване Україною перед початком нинішньої 73-ї сесії, і проведення дебатів на цю тему стане першим комплексним розглядом у рамках ГА ООН питання російської агресії проти нашої держави", - розповіли УНН в Міністерстві закордонних справ України.

Запланована участь у засіданні Генеральної Асамблеї Президента України Петра Порошенко. У ході візиту його супроводжуватиме міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Обговорення, як очікується, має чітко показати позицію держав-членів ООН і міжнародного співтовариства в цілому стосовно агресивних дій Росії, консолідувати позицію світу на підтримку України і окреслити шляхи припинення агресії, звільнення окупованих територій та притягнення агресора до відповідальності за вчинені ним міжнародно-протиправні діяння", - повідомили в Міністерстві.

Так, зазначимо, лише минулого тижня з подібної теми відбулось засідання Ради Безпеки ООН, скликане з ініціативи Російської Федерації.



Як повідомляв УНН, Порошенко підписав лист до Генсека ООН з вимогою звільнити українських моряків.