Порошенко підписав лист до Генсека ООН з вимогою звільнити українських моряків

Президент пообіцяв передати цей лист 20 лютого генсекретарю ООН.



Нагадаємо, українці долучилися до ініціативи звернутися до Генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо звільнення українських моряків з полону РФ, за дуже короткий термін зібрано майже 25 тисяч підписів.



Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. 24 українських моряків після цього заарештували у Криму, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.