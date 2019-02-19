Порошенко підписав лист до Генсека ООН з вимогою звільнити українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав лист до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерришу з вимогою засудити збройну агресію РФ проти України та звільнити українських заручників, передає УНН.
Президент пообіцяв передати цей лист 20 лютого генсекретарю ООН.
Нагадаємо, українці долучилися до ініціативи звернутися до Генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо звільнення українських моряків з полону РФ, за дуже короткий термін зібрано майже 25 тисяч підписів.
Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. 24 українських моряків після цього заарештували у Криму, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.