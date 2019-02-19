Порошенко подписал письмо к Генсеку ООН с требованием освободить украинских моряков

Президент пообещал передать это письмо 20 февраля генсекретарю ООН.



Напомним, украинцы присоединились к инициативе обратиться к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу относительно освобождения украинских моряков из плена РФ, за очень короткий срок собрано почти 25 тысяч подписей.



Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. 24 украинских моряков после этого арестовали в Крыму, впоследствии их переместили в российские СИЗО в Москве.