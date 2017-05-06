Сегодня в Днепр доставили восемь раненых бойцов, двое - в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Днепр сегодня эвакуировали восемь раненых украинских военных, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает УНН.
“Двое в тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких, направленные команде Сергей Рыженко”, — говорится в сообщении.
Также она отметила, что военные ранения получили в разные даты.
“Другие Защитники направлены в военный госпиталь, начмед Юрий Лазаренко”, — добавила она.