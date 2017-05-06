Сегодня в Днепр доставили восемь раненых бойцов, двое - в тяжелом состоянии

“Двое в тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких, направленные команде Сергей Рыженко”, — говорится в сообщении.

Также она отметила, что военные ранения получили в разные даты.

“Другие Защитники направлены в военный госпиталь, начмед Юрий Лазаренко”, — добавила она.