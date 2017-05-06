Сьогодні в Дніпро доставили восьмеро поранених бійців, двоє - у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В Дніпро сьогодні евакуювали вісім поранених українських військових, двоє з них перебувають у важкому стані. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, передає УНН.
“Двоє в важкому стані, на апараті штучної вентиляцїї легень, направлені командї Сергій Риженко”, — йдеться в повідомленні.
Також вона зазначила, що військові поранення отримали в різні дати.
“Інші Захисники направлені в військовий госпіталь, начмед Юрій Лазаренко”, — додала вона.