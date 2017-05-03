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Сегодня в Астане начнется очередной раунд переговоров по Сирии

Киев • УНН

 • 8320 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Астане сегодня начнется очередной раунд международной встречи по Сирии на высоком уровне. Об этом сообщает МИД Казахстана, передает УНН.

Сегодня в Астане начнется очередной раунд переговоров по Сирии

В Астане 3-4 мая состоится четвертый раунд международной встречи по Сирии на высоком уровне. Участие во встрече подтвердили все участники астанинского процесса.

Российскую делегацию стран-гарантов возглавляет Александр Лаврентьев, специальный представитель Президента России по сирийскому урегулированию; турецкую - Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Турции по Ближнему Востоку и Африке; иранскую - Хоссейн Джабер Ансари, заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран.

Делегацию правительства Сирии возглавляет Башар Джаафари, постоянный представитель Сирии при ООН. Делегацию сирийской вооруженной оппозиции возглавляет Мохаммад Аллуш, глава организации "Джейш аль-Ислам".

Кроме того, во встрече примут участие Стеффан де Мистура, специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии; Науаф Уасфи Тель, советник министра иностранных дел Иордании по политическим вопросам.

Впервые в статусе главы делегации США ожидается участие во встрече помощника Государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Стюарта Джонса.

Так, 3 и 4 мая в закрытом формате пройдут двусторонние переговоры между участниками встречи.

На 4 мая во второй половине дня запланировано пленарное заседание и итоговая пресс-конференция.

Напомним, 3 мая между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным состоялась "очень хорошая" телефонный разговор.

Украинские Национальные Новости

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