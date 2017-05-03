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Сьогодні в Астані розпочнеться черговий раунд переговорів щодо Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. В Астані сьогодні розпочнеться черговий раунд міжнародної зустрічі щодо Сирії на високому рівні. Про це повідомляє МЗС Казахстану, передає УНН.

Сьогодні в Астані розпочнеться черговий раунд переговорів щодо Сирії

В Астані 3-4 травня відбудеться четвертий раунд міжнародної зустрічі щодо Сирії на високому рівні. Участь у зустрічі підтвердили всі учасники астанинського процесу.

Російську делегацію країн-гарантів очолює Олександр Лаврентьєв, спеціальний представник Президента Росії з сирійського врегулювання; турецьку — Седат Онал, заступник міністра закордонних справ Туреччини по Близькому Сходу і Африці;
іранську — Хоссейн Джабер Ансарі, заступник міністра закордонних справ Ірану у справах арабо-африканських країн.

Делегацію уряду Сирії очолює Башар Джаафарі, Постійний представник Сирії при ООН. Делегацію сирійської збройної опозиції очолює Мохаммад Аллуш, глава організації “Джейш аль-Іслам”.

Крім того, у зустрічі візьмуть участь Стеффан Де Містура, спеціальний посланник Генерального секретаря ООН з питань Сирії; Науаф Уасфі Тель, радник міністра закордонних справ Йорданії з політичних питань.

Вперше у статусі глави делегації США очікується участь у зустрічі помічника Державного секретаря США у справах Близького Сходу Стюарта Джонса.

Так, 3 і 4 травня в закритому форматі пройдуть двосторонні переговори між учасниками зустрічі.

На 4 травня у другій половині дня заплановано пленарне засідання і підсумкова прес-конференція.

Нагадаємо, 3 травня між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним відбулася “дуже хороша” телефонна розмова.

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