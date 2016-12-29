Сегодня Украину ждет облачная с прояснениями погода
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сегодня в Украине будет облачная с прояснениями погода, пройдет небольшой снег, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"29 декабря в Украине: облачно с прояснениями. Небольшой снег, днем на крайнем юге умеренный мокрый снег, в Крыму с дождем; только ночью в южной части, днем в восточных областях без существенных осадков ", - говорится в сообщении.
На дорогах страны местами ожидается гололедица.
Ветер прогнозируют восточный, северо-восточный, скоростью 5-10 м / с, в южной части ожидают порывы скоростью 15-20 м / с.
Температура днем 0-5 ° мороза, на юге до 3 ° тепла. В Карпатах дневная температура составит 4-9 ° мороза.