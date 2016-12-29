Сьогодні Україну чекає хмарна з проясненнями погода
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сьогодні в Україні буде хмарна з проясненнями погода, йтиме невеликий сніг, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“29 грудня в Україні: хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, вдень на крайньому півдні помірний мокрий сніг, в Криму з дощем; лише вночі у південній частині, вдень у східних областях без істотних опадів”, — йдеться в повідомленні.
На дорогах країни місцями очікується ожеледиця.
Вітер прогнозують північний, північно-східний, швидкістю 5-10 м/с, у південній частині очікують пориви швидкістю 15-20 м/с.
Температура вдень 0-5° морозу, на півдні до 3° тепла. У Карпатах денна температура становитиме 4-9° морозу.