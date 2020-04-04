Сегодня украинцы смогут паромом вернуться на родину из Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Украинцы, которые находятся на территории Турции, в субботу, 4 апреля, смогут добраться паромным сообщением на территорию Украины. Об этом сообщает в Twitter Генконсульство Украины в Стамбуле, передает УНН.
Так, на 4 апреля запланирован рейс парома из турецкого порта Карасу в порт Черноморск, что в Одесской области.
“На 4 апреля запланирован рейс парома Карасу — Черноморск”, — говорится в сообщении.
В Генконсульстве напомнили, что “при пересечении государственной границы Украины Вы обязаны пройти 14-дневную обсервацию в одном из определенных Одесской ОГА месте”.
Напомним, по состоянию на вечер 3 апреля в Украине подтверждены 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.