Сьогодні українці зможуть поромом повернутись на батьківщину з Туреччини

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Українці, що знаходяться на території Туреччини, у суботу, 4 квітня, зможуть дістатись поромним сполученням на територію України. Про це повідомляє у Twitter Генконсульство України у Стамбулі, передає УНН.

Так, на 4 квітня запланований рейс порому з турецького порту Карасу до порту Чорноморськ, що в Одеській області.

“На 4 квітня заплановано рейс порому Карасу — Чорноморськ”, — йдеться у повідомленні.

У Генконсульстві нагадали, що “після перетину державного кордону України Ви зобов’язані пройти 14-денну обсервацію в одному з визначених Одеською ОДА місці”.

Нагадаємо, станом на вечір 3 квітня в Україні підтверджено 1072 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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