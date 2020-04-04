Сьогодні українці зможуть поромом повернутись на батьківщину з Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Українці, що знаходяться на території Туреччини, у суботу, 4 квітня, зможуть дістатись поромним сполученням на територію України. Про це повідомляє у Twitter Генконсульство України у Стамбулі, передає УНН.
Так, на 4 квітня запланований рейс порому з турецького порту Карасу до порту Чорноморськ, що в Одеській області.
“На 4 квітня заплановано рейс порому Карасу — Чорноморськ”, — йдеться у повідомленні.
У Генконсульстві нагадали, що “після перетину державного кордону України Ви зобов’язані пройти 14-денну обсервацію в одному з визначених Одеською ОДА місці”.
Нагадаємо, станом на вечір 3 квітня в Україні підтверджено 1072 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.