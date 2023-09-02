Сегодня украинской гривне 27 лет: НБУ показал, как она менялась на протяжении лет

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Национальный банк Украины поздравил Украину с 27-летием гривны и анонсировал ряд мероприятий ко Дню рождения национальной валюты, информирует УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

Цитата

“Сегодня традиционно празднуем День нашей национальной валюты – гривны! В этом году ей исполняется 27 лет, ведь 2 сентября 1996 года в Украине стартовала денежная реформа. Поздравляем именинницу”, - говорится в сообщении.

Кроме того, Национальный банк ко Дню рождения гривны проведет онлайн-встречи, посвященные темам украинской нумизматики, украинских традиционных украшений из монет и дукачей, а также образу Кобзаря в художественной медали.

Напомним

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины презентовал сайт по финансовой грамотности “Гаразд”. Его запуск – один из шагов на пути по повышению финансовой осведомленности и защиты прав клиентов финансовых учреждений. 

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