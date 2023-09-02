Сьогодні українській гривні 27 років: НБУ показав, як вона змінювалася протягом років

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“Сьогодні традиційно святкуємо День нашої національної валюти – гривні! Цього року їй виповнюється 27 років, адже 2 вересня 1996 року в Україні стартувала грошова реформа. Вітаємо іменинницю”, - йдеться у повідомлені.

Крім того, Національний банк до Дня народження гривні проведе онлайн-зустрічі, присвячені темам української нумізматики, українських традиційних прикрас із монет та дукачі, а також образу Кобзаря в художній медалі.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Національний банк України презентував cайт з фінансової грамотності “Гаразд”. Його запуск – один із кроків на шляху з підвищення фінансованої обізнаності та захисту прав клієнтів фінансових установ.