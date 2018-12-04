Сегодня в Киеве определят защитников задержанных РФ моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сегодня в Киеве определят состав адвокатов, которые будут защищать украинских военнопленных моряков на суде в РФ. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook, передает УНН.
"Завтра (4 декабря - ред.) в Киеве состоится ряд совещаний, в ходе которых будет определён состав адвокатов, которые будут осуществлять защиту украинских моряков", - написал адвокат вчера вечером.
По его словам, в настоящее время окончательно формируется список адвокатов, которые выразили желание работать по этому делу.
"Кандидатуры предлагали как родственники военнопленных моряков, так и общественные организации. Часть адвокатов уже принимали участие в судебных заседаниях по мере пресечения, часть обратилась самостоятельно. Учитывая сложность дела, количество людей, которых необходимо защищать и "токсичность" украинской тематики в РФ, все кандидатуры вносились в список только на основании добровольного участия", - сообщил адвокат.
Тем не менее, по его данным, количество желающих уже превысило 50 человек.
При этом он уточнил, что в СУ ФСБ и СИЗО "Лефортово" продолжают хранить молчание. По-прежнему неизвестно, кто является следователем по делу.
На заявление начальнику СИЗО ответа так и не поступило, хотя юрист использовал практически все доступные варианты коммуникаций со СУ ФСБ.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.