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Сьогодні у Києві визначать захисників затриманих РФ моряків

Сьогодні у Києві визначать захисників затриманих РФ моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сьогодні у Києві визначать склад адвокатів, які будуть захищати українських військовополонених моряків на суді у РФ. Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook, передає УНН.

"Завтра (4 грудня - ред.) у Києві відбудеться низка нарад, під час яких буде визначено склад адвокатів, які здійснюватимуть захист українських моряків", - написав адвокат вчора ввечері.

За його словами, наразі остаточно формується список адвокатів, які виявили бажання працювати у цій справі.

"Кандидатури пропонували як родичі військовополонених моряків, так і громадські організації. Частина адвокатів вже брали участь у судових засіданнях по запобіжних заходах, частина звернулася самостійно. З огляду на складність справи, кількість людей, яких необхідно захищати, і "токсичність" української тематики в РФ, всі кандидатури вносилися у список тільки на підставі добровільної участі", - повідомив адвокат.

Проте, за його даними, кількість охочих уже перевищила 50 осіб.

При цьому він уточнив, що у СУ ФСБ і СІЗО "Лефортово" продовжують зберігати мовчання. Як і раніше невідомо, хто є слідчим у справі.

На заяву начальнику СІЗО відповіді так і не надійшло, хоча юрист використовував практично всі доступні варіанти комунікацій з СУ ФСБ.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.

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