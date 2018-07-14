Сегодня в Киеве ожидается гроза

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В целом же сегодня в Киеве переменная облачность, ветер преимущественно западный 5-10 м/с, температура днем ​​24-26° тепла.

Напомним, самый высокий уровень пожарной опасности будет преобладать на юге и востоке Украины, а также в Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях на выходных.