Сегодня в Киеве ожидается гроза
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. По данным синоптиков, днем в субботу в столице местами ожидаются кратковременный дождь и гроза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
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В целом же сегодня в Киеве переменная облачность, ветер преимущественно западный 5-10 м/с, температура днем 24-26° тепла.
Напомним, самый высокий уровень пожарной опасности будет преобладать на юге и востоке Украины, а также в Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях на выходных.