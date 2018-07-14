Сьогодні у Києві очікується гроза
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. За даними синоптиків, удень у суботу у столиці місцями очікуються короткочасний дощ та гроза. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Холодний липень: у Києві зафіксували два температурні рекорди
Загалом сьогодні у Києві буде мінлива хмарність, вітер переважно західний 5-10 м/с, температура вдень 24-26° тепла.
Нагадаємо, найвищий рівень пожежної небезпеки переважатиме на півдні та сході України, а також у Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях на вихідних.