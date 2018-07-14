Сьогодні у Києві очікується гроза

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Загалом сьогодні у Києві буде мінлива хмарність, вітер переважно західний 5-10 м/с, температура вдень 24-26° тепла.

Нагадаємо, найвищий рівень пожежної небезпеки переважатиме на півдні та сході України, а також у Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях на вихідних.