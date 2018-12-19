Сегодня в Киеве ограничат движение транспорта из-за новогодней елки

“19 декабря 2018 с 16 ч. До 22 ч. В связи с проведением общегородских новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой) вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов № 6, 16,18”, — говорится в сообщении КП.

Так, движение троллейбусов организуется:

— маршрута № 6 — от Минского массива ст. м “Лукьяновская”;

— маршрута № 16 — от ул. Академика Туполева до Воздухофлотского путепровода;

— маршрута № 18 — от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Запрет на движение по Владимирского проезда и части ул. Владимирской также будет действовать 24 декабря — с 16:00 до 22:00, 31 декабря с 20:00 до 03:00, 1 января — с 14:00 до 22:00, 7 января — с 12:00 до 16:00.

Напомним, 19 декабря в 19:00 на Софийской площади официально зажгут главную елку Украины.

Празднование по случаю открытия главной новогодней елки начнется в 18:00.