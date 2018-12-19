Сегодня в Киеве ограничат движение транспорта из-за новогодней елки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Киевская городская государственная администрация (КГГА) перекроет движение автотранспорта по Владимирскому проезду и ул. Владимирской (от дома № 23 на ул. Софиевской до Рыльского переулка) с 16:00 до 22:00 19 декабря в связи с воспалением рождественской елки на Софийской площади. Об этом говорится в сообщении на сайте КП "Киевпастранс", передает УНН.
“19 декабря 2018 с 16 ч. До 22 ч. В связи с проведением общегородских новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой) вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов № 6, 16,18”, — говорится в сообщении КП.
Так, движение троллейбусов организуется:
— маршрута № 6 — от Минского массива ст. м “Лукьяновская”;
— маршрута № 16 — от ул. Академика Туполева до Воздухофлотского путепровода;
— маршрута № 18 — от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Запрет на движение по Владимирского проезда и части ул. Владимирской также будет действовать 24 декабря — с 16:00 до 22:00, 31 декабря с 20:00 до 03:00, 1 января — с 14:00 до 22:00, 7 января — с 12:00 до 16:00.
Напомним, 19 декабря в 19:00 на Софийской площади официально зажгут главную елку Украины.
Празднование по случаю открытия главной новогодней елки начнется в 18:00.