Сьогодні у Києві обмежать рух транспорту через новорічну ялинку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Київська міська державна адміністрація (КМДА) перекриє рух автотранспорту по Володимирському проїзду та вул. Володимирській (від будинку № 23 на вул. Софіївській до Рильського провулка) з 16:00 до 22:00 19 грудня у зв’язку із запаленням різдвяної ялинки на Софійській площі. Про це йдеться у повідомленні на сайті КП “Київпастранс”, передає УНН.
"19 грудня 2018 року з 16 год. до 22 год. у зв’язку з проведенням загальноміських новорічних та різдвяних заходів на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової) вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №6,16,18", - йдеться у повідомленні КП.
Так, рух тролейбусів організовується:
- маршруту № 6 – від Мінського масиву до ст. м «Лук’янівська»;
- маршруту № 16 – від вул. Академіка Туполєва до Повітрофлотського шляхопроводу;
- маршруту № 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
Заборона на рух по Володимирського проїзду та частини вул. Володимирській також діятиме 24 грудня – з 16:00 до 22:00, 31 грудня з 20:00 до 03:00, 1 січня – з 14:00 до 22:00, 7 січня – з 12:00 до 16:00.
Нагадаємо, 19 грудня о 19:00 на Софійській площі офіційно запалять головну ялинку України.
Святкування із нагоди відкриття головної новорічної ялинки розпочнеться о 18:00.