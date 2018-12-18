Головну новорічну ялинку України засвітять завтра о 19:00
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Завтра, 19 грудня, о 19:00 на Софійській площі офіційно засвітять головну ялинку України, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
Участь у церемонії візьмуть Київський міський голова Віталій Кличко та дружина Президента України Марина Порошенко.
Святкування із нагоди відкриття головної новорічної ялинки розпочнеться о 18:00.
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Висота ялинки - 27 метрів, її прикрасили тисячами іграшок у холодних кольорах. Усього на Софійській площі буде розміщено близько 3 кілометрів гірлянд.
Особливістю цьогорічної ялинки буде екран, через який відвідувачі ярмарку зможуть передати привітання.
Як повідомляв УНН, сумарна вартість повністю укомплектованої ялинки становить 2 мільйони 700 тисяч гривень.