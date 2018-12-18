Главную новогоднюю елку Украины зажгут завтра в 19:00
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Завтра, 19 декабря, в 19:00 на Софийской площади официально зажгут главную елку Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Участие в церемонии примут Киевский городской глава Виталий Кличко и супруга Президента Украины Марина Порошенко.
Празднование по случаю открытия главной новогодней елки начнется в 18:00.
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Высота елки - 27 метров, ее украсили тысячами игрушек в холодных цветах. Всего на Софийской площади будет размещено около 3 километров гирлянд.
Особенностью нынешней елки будет экран, через который посетители ярмарки смогут передать поздравления.
Как сообщал УНН, суммарная стоимость полностью укомплектованной елки составляет 2 миллиона 700 тыс. гривен.