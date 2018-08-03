Сегодня в Бердянске будут избирать меры пресечения подозреваемым в убийстве ветерана АТО

"Сегодня суд будет избирать четырем подозреваемым меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей", - отметили в пресс-службе.

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Напомним, активиста, ветерана АТО Виталия "Сармата" Олешко убили 31 июля в Бердянске. Из-за преступления открыли производство. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в соответствии со ст. 208 УПК Украины в результате спецоперации "Сирена" в день убийства, 31 июля, на посту полиции в Васильевке Запорожской области. Накануне четырем задержанным объявили о подозрении.