Сьогодні у Бердянську обиратимуть запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві ветерана АТО

"Сьогодні суд обиратиме чотирьом підозрюваним запобіжні заходи. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою", - зазначили у прес-службі.

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Нагадаємо, активіста, ветерана АТО Віталія "Сармата" Олешка вбили 31 липня в Бердянську. Через злочин відкрили провадження. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних відповідно до ст. 208 КПК України в результаті спецоперації "Сирена" у день вбивства, 31 липня, на посту поліції у Василівці Запорізької області. Напередодні чотирьом затриманим оголосили про підозру.