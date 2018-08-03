Сьогодні у Бердянську обиратимуть запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві ветерана АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Бердянський міськрайонний суд сьогодні обиратиме запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у вбивстві активіста, ветерана АТО Віталія Олешка. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
"Сьогодні суд обиратиме чотирьом підозрюваним запобіжні заходи. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою", - зазначили у прес-службі.
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Нагадаємо, активіста, ветерана АТО Віталія "Сармата" Олешка вбили 31 липня в Бердянську. Через злочин відкрили провадження. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних відповідно до ст. 208 КПК України в результаті спецоперації "Сирена" у день вбивства, 31 липня, на посту поліції у Василівці Запорізької області. Напередодні чотирьом затриманим оголосили про підозру.