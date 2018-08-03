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Сьогодні у Бердянську обиратимуть запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві ветерана АТО

Сьогодні у Бердянську обиратимуть запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві ветерана АТО

Київ • УНН

 • 10831 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Бердянський міськрайонний суд сьогодні обиратиме запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у вбивстві активіста, ветерана АТО Віталія Олешка. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

"Сьогодні суд обиратиме чотирьом підозрюваним запобіжні заходи. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою", - зазначили у прес-службі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Бердянську прощаються з вбитим ветераном АТО "Сарматом"

Нагадаємо, активіста, ветерана АТО Віталія "Сармата" Олешка вбили 31 липня в Бердянську. Через злочин відкрили провадження. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних відповідно до ст. 208 КПК України в результаті спецоперації "Сирена" у день вбивства, 31 липня, на посту поліції у Василівці Запорізької області. Напередодні чотирьом затриманим оголосили про підозру.

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