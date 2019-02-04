Сегодня суд решит, продолжит ли Продан носить электронный браслет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сегодня днем суд решит, продолжит ли бывший и.о. председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан носить электронный браслет. Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Козачина в комментарии корреспонденту УНН.
"Подано ходатайство о продлении обязанностей (относительно Мирослава Продана - ред.). Имеют слушать сегодня в 15 часов", - отметил прокурор.
По его словам, мера пресечения в отношении бывшего председателя ГФС определен в виде личного поручительства, в том числе, и ряда народных депутатов.
Напомним, 4 декабря 2018 Соломенский районный суд Киева постановил применить к бывшему и.о. председателя ГФС (Государственной фискальной службы) Мирослава Продана меру пресечения в виде личного поручительства.
15 января 2019 бывший и.о. председателя ГФС Мирослав Продан планирует принять участие в конкурсе Кабинета Министров на должность главы Фискальной службы Украины.