Сьогодні суд вирішить, чи продовжить Продан носити електронний браслет

"Подано клопотання про подовження обов’язків (відносно Мирослава Продана – ред.). Мають слухати сьогодні о 15 годині", - зазначив прокурор.

За його словами, запобіжний захід відносно колишнього голови ДФС визначений у вигляді особистої поруки, в тому числі, і ряду народних депутатів.

Нагадаємо, 4 грудня 2018 року Солом’янський районний суд міста Києва ухвалив застосувати до колишнього в.о. голови ДФС (Державної фіскальної служби) Мирослава Продана запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

15 січня 2019 року Колишній в.о. голови ДФС Мирослав Продан планує взяти участь у конкурсі Кабінету Міністрів на посаду глави Фіскальної служби України.



