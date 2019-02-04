Сьогодні суд вирішить, чи продовжить Продан носити електронний браслет
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Сьогодні вдень суд вирішить, чи продовжить колишній в.о. голови Державної фіскальної служби (ДФС) Мирослав Продан носити електронний браслет. Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Козачина в коментарі кореспонденту УНН.
"Подано клопотання про подовження обов’язків (відносно Мирослава Продана – ред.). Мають слухати сьогодні о 15 годині", - зазначив прокурор.
За його словами, запобіжний захід відносно колишнього голови ДФС визначений у вигляді особистої поруки, в тому числі, і ряду народних депутатів.
Нагадаємо, 4 грудня 2018 року Солом’янський районний суд міста Києва ухвалив застосувати до колишнього в.о. голови ДФС (Державної фіскальної служби) Мирослава Продана запобіжний захід у вигляді особистої поруки.
15 січня 2019 року Колишній в.о. голови ДФС Мирослав Продан планує взяти участь у конкурсі Кабінету Міністрів на посаду глави Фіскальної служби України.