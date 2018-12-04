Суд відпустив Мирослава Продана на поруки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Солом’янський районний суд міста Києва ухвалив застосувати до колишнього в.о. голови ДФС (Державної фіскальної служби) Мирослава Продана запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Про це в результаті засідання зявила суддя Ірина Усатова, інформує УНН.
Суд ухвалив у задоволенні клопотання прокурорів відмовити і застосувати до Мирослава Продана запобіжний захід у вигляді особистої поруки.
“Покласти на Продана наступні зобов’язання: прибувати за кожної вимоги, повідомляти про зміну роботи чи місця перебування, здати на зберігання свій паспорт та паспорт для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю”, — повідомила суддя.
Справа розглядалася протягом майже 10 годин. Захист повністю оскаржив вимогу прокуратури про тримання екс-голови ДФС під вартою.
Нагадуємо, низка народний депутатів України звернулися із заявами до Солом’янського районного суду Києва з проханням взяти на поруки колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана.