Суд отпустил Мирослава Продана на поруки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева постановил применить к бывшему и.о. главы ГФС (Государственной фискальной службы) Мирославу Продану меру пресечения в виде личного поручительства. Об этом в результате заседания зявила судья Ирина Усатова, информирует УНН.
Суд принял в удовлетворение ходатайства прокуроров отказать и применить к Мирославу Продану мера пресечения в виде личного поручительства.
“Возложить на Продана следующие обязательства: прибывать по каждому требованию, сообщать о смене работы или месте пребывания, сдать на хранение свой паспорт и паспорт для выезда за границу, носить электронное средство контроля”, — сообщила судья.
Дело рассматривалось в течение почти 10 часов. Защита полностью обжаловала требование прокуратуры о содержании экс-главы ГФС под стражей.
Напоминаем, ряд народных депутатов Украины обратились с заявлениями в Соломенский районный суд Киева с просьбой взять на поруки бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана.