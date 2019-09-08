Сегодня стартует 6 тур отборочного цикла футбольного Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В рамках стартового соревновательного дня шестого тура отборочного цикла футбольного Евро-2020 пройдет восемь поединков, сообщает УНН.
Матчем-открытием станет противостояние Армении и Боснии и Герцеговины на стадионе "Республиканский" в Ереване в 16:00. Обе команды сейчас идут в середине таблицы группы J, отставая от заветного второго места на 5 и 6 очков соответственно.
Также в группе J состоится противостояние лидеров - Италия будет гостить в Финляндии. В другом противостоянии греки принимать национальную сборную Лихтенштейна.
В группе F сойдутся лидер и главный аутсайдер - Испания будет принимать Фарерские острова в 21:45. В поединке 2 и 3 команд Норвегия попытается получить зачетные баллы в гостях в Швеции. Также пройдет встреча группы F Румыния - Мальта.
Также добавим, что в группе D Швейцария в 19:00 будет принимать Гибралтар, а Дания проведет выездной матч с Грузией.
Напомним, футбольная сборная Украины победно провела гостевой поединок пятого тура отбора на чемпионат Европы-2020 против Литвы.