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Сьогодні стартує 6 тур відбіркового циклу футбольного Євро-2020

Сьогодні стартує 6 тур відбіркового циклу футбольного Євро-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. В рамках стартового змагального дня шостого туру відбіркового циклу футбольного Євро-2020 пройде вісім поєдинків, повідомляє УНН.

Матчем-відкриттям стане протистояння Вірменії та Боснії і Герцеговини на стадіоні "Республіканський" в Єревані о 16:00. Обидві команди наразі йдуть в середині таблиці групи J, відстаючи від заповітного другого місця на 5 та 6 очок відповідно.

Також у групі J відбудеться протистояння лідерів – Італія гостюватиме у Фінляндії. В іншому протистоянні греки прийматимуть національну збірну Ліхтенштейну.

У групі F зійдуться лідер та головний аутсайдер – Іспанія прийматиме Фарерські острови о 21:45. У поєдинку 2 і 3 команд Норвегія спробує здобути залікові бали в гостях у Швеції. Також пройде зустріч групи F Румунія – Мальта.

Також додамо, що в групі D Швейцарія о 19:00 прийматиме Гібралтар, а Данія проведе виїзний матч із Грузією.

Нагадаємо, футбольна збірна України переможно провела гостьовий поєдинок п’ятого туру відбору на чемпіонат Європи-2020 проти Литви. 

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