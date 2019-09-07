Збірна України здобула розгромну перемогу над Литвою
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Футбольна збірна України переможно провела гостьовий поєдинок п’ятого туру відбору на чемпіонат Європи-2020 проти Литви, повідомляє кореспондент УНН.
До перерви “жовто-блакитні” оформили комфортну перевагу у два м’ячі. Зокрема, колективу Андрія Шевченка вдався швидкий гол. Господарі поля у Вільнюсі помилилися із створенням штучного офсайду, Марлос вивів Зінченка на побачення з воротарем в центрі, на межі штрафної зони, і гравець “Манчестер Сіті” не залишив шансів литовцям (7 хв). Ще одна помилка литовців призвела до втрати м’яча на власній половині поля, чим скористався Марлос — 2:0 (27 хв).
Усі питання стосовно переможця зняв Руслан Маліновський. Півзахисник “Аталанти” отримав скидку назад від Яремчука та завдав потужного пострілу у нижній кут воріт — 3:0.
Таким чином, Україна зміцнила лідерство у групі В, здобувши 13 очок при різниці забитих та пропущених м’ячів 11:1. Найближчі конкуренти серби та люксембуржці відстають на 9 балів. Литва залишилась на дні таблиці — 1 пункт.
Примітно, що литовці не можуть перемогти уже 19 офіційних матчів поспіль.
Також додамо, наступний поєдинок підопічних Шевченка відбудеться у Дніпрі проти Нігерії (товариський).