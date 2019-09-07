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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110994 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121942 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113494 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119514 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124939 просмотра

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5 марта, 17:33 • 150669 просмотра

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5 марта, 16:07 • 150316 просмотра

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Сборная Украины одержала разгромную победу над Литвой

Сборная Украины одержала разгромную победу над Литвой

Киев  •  УНН

 • 15831 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Футбольная сборная Украины победно провела гостевой поединок пятого тура отбора на чемпионат Европы-2020 против Литвы, сообщает корреспондент УНН.

До перерыва “желто-голубые” оформили комфортное преимущество в два мяча. В частности, коллективу Андрея Шевченко удался быстрый гол. Хозяева поля в Вильнюсе ошиблись с созданием искусственного офсайда, Марлос вывел Зинченко на свидание с вратарем в центре, на границе штрафной зоны, и игрок “Манчестер Сити” не оставил шансов литовцам (7 мин). Еще одна ошибка литовцев привела к потере мяча на своей половине поля, чем воспользовался Марлос — 2:0 (27 мин).

Все вопросы относительно победителя снял Руслан Малиновский. Полузащитник “Аталанты” получил скидку назад от Яремчука и нанес мощный выстрела в нижний угол ворот — 3:0.

Таким образом, Украина укрепила лидерство в группе В, получив 13 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 11:1. Ближайшие конкуренты сербы и люксембуржцы отстают на 9 баллов. Литва осталась на дне таблицы — 1 пункт.

Примечательно, что литовцы не могут победить уже 19 официальных матчей подряд.

Также добавим, следующий поединок подопечных Шевченко состоится в Днепре против Нигерии (товарищеский).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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