Сборная Украины одержала разгромную победу над Литвой
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Футбольная сборная Украины победно провела гостевой поединок пятого тура отбора на чемпионат Европы-2020 против Литвы, сообщает корреспондент УНН.
До перерыва “желто-голубые” оформили комфортное преимущество в два мяча. В частности, коллективу Андрея Шевченко удался быстрый гол. Хозяева поля в Вильнюсе ошиблись с созданием искусственного офсайда, Марлос вывел Зинченко на свидание с вратарем в центре, на границе штрафной зоны, и игрок “Манчестер Сити” не оставил шансов литовцам (7 мин). Еще одна ошибка литовцев привела к потере мяча на своей половине поля, чем воспользовался Марлос — 2:0 (27 мин).
Все вопросы относительно победителя снял Руслан Малиновский. Полузащитник “Аталанты” получил скидку назад от Яремчука и нанес мощный выстрела в нижний угол ворот — 3:0.
Таким образом, Украина укрепила лидерство в группе В, получив 13 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 11:1. Ближайшие конкуренты сербы и люксембуржцы отстают на 9 баллов. Литва осталась на дне таблицы — 1 пункт.
Примечательно, что литовцы не могут победить уже 19 официальных матчей подряд.
Также добавим, следующий поединок подопечных Шевченко состоится в Днепре против Нигерии (товарищеский).