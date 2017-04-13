Сегодня стартует четвертьфинальный этап Лиги Европы

В одном из поединков нидерландский "Аякс" будет принимать немецкий "Шальке" за который выступает вингер сборной Украины Евгений Коноплянка. На предварительной стадии турнира "Аякс" с минимальным преимуществом прошел "Копенгаген" (3:2), зато гельзенкирхенцы спаслись в матче с "Боруссией" М и получили путевку в 1/4 финала только благодаря большему количеству голов на выезде.

По Е.Коноплянкы, то в предыдущих двух поединках Лиги Европы, украинец даже не попадал в заявку "кобальтовых".

Во втором противостоянии вечера сойдется титулованная команда Бельгии "Андерлехт" и английский "Манчестер Юнайтед".

Главный бомбардир 33-кратного чемпиона Бельгии Теодорчик, ранее покинул киевское "Динамо", подписав полноценный контракт с "Андрелехт", в последнее время не забивает. Например, в одном из четырех игр плей-офф Лиги Европы поляк не сумел отличиться хотя бы однажды в воротах оппонентов.

Звездный нападающий "красных дьяволов" Златан Ибрагимович, который с 5 забитыми голами находится в топе списке бомбардиров Лиги Европы, в последних поединках против "Ростова" отметился двумя голевыми передачами.

"Лион" - "Бешикташ". Оба коллектива попали в нынешнего розыгрыша ЛЕ, заняв третьи места на групповой стадии Лиги чемпионов. Команда Бруно Женезио в 1/8 финала по сумме двух встреч прошла итальянскую "Рому" (4:2, 1:2), а коллектив Шенола Гюнеша взял верх над греческим "Олимпиакосом" (1:1, 4:0). Ранее пути соперников пересекались лишь раз - в товарищеском матче, который состоялся в 2009 году и завершился мирным исходом (1:1).

Отметим, что в четвертом противостоянии представитель Бельгии "Генк" будет принимать "Сельту" из города Виго.

Добавим также, все баталии стартуют в 22:05.

Напомним, что последний представитель от Украины в еврокубках "Шахтер" не сумел пройти 1/16 финала ЛЕ, уступив испанской "Сельте" .