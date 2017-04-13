Сегодня стартует четвертьфинальный этап Лиги Европы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 70224 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109336 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167343 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122840 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120484 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114547 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105597 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107346 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103797 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158198 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня стартует четвертьфинальный этап Лиги Европы

Сегодня стартует четвертьфинальный этап Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 10250 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сегодня пройдут первые поединки четвертьфинального раунда Лиги Европы УЕФА, передает УНН.

В одном из поединков нидерландский "Аякс" будет принимать немецкий "Шальке" за который выступает вингер сборной Украины Евгений Коноплянка. На предварительной стадии турнира "Аякс" с минимальным преимуществом прошел "Копенгаген" (3:2), зато гельзенкирхенцы спаслись в матче с "Боруссией" М и получили путевку в 1/4 финала только благодаря большему количеству голов на выезде.

По Е.Коноплянкы, то в предыдущих двух поединках Лиги Европы, украинец даже не попадал в заявку "кобальтовых".

Во втором противостоянии вечера сойдется титулованная команда Бельгии "Андерлехт" и английский "Манчестер Юнайтед".

Главный бомбардир 33-кратного чемпиона Бельгии Теодорчик, ранее покинул киевское "Динамо", подписав полноценный контракт с "Андрелехт", в последнее время не забивает. Например, в одном из четырех игр плей-офф Лиги Европы поляк не сумел отличиться хотя бы однажды в воротах оппонентов.

Звездный нападающий "красных дьяволов" Златан Ибрагимович, который с 5 забитыми голами находится в топе списке бомбардиров Лиги Европы, в последних поединках против "Ростова" отметился двумя голевыми передачами.

"Лион" - "Бешикташ". Оба коллектива попали в нынешнего розыгрыша ЛЕ, заняв третьи места на групповой стадии Лиги чемпионов. Команда Бруно Женезио в 1/8 финала по сумме двух встреч прошла итальянскую "Рому" (4:2, 1:2), а коллектив Шенола Гюнеша взял верх над греческим "Олимпиакосом" (1:1, 4:0). Ранее пути соперников пересекались лишь раз - в товарищеском матче, который состоялся в 2009 году и завершился мирным исходом (1:1).

Отметим, что в четвертом противостоянии представитель Бельгии "Генк" будет принимать "Сельту" из города Виго.

Добавим также, все баталии стартуют в 22:05.

Напомним, что последний представитель от Украины в еврокубках "Шахтер" не сумел пройти 1/16 финала ЛЕ, уступив испанской "Сельте" .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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