Сьогодні стартуватиме чвертьфінальний етап Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сьогодні пройдуть перші поєдинки чвертьфінального раунду Ліги Європи УЄФА, передає УНН.
В одному із поєдинків нідерландський "Аякс" прийматиме німецький "Шальке" за який виступає вінгер збірної України Євген Коноплянка. На попередній стадії турніру "Аякс" з мінімальною перевагою пройшов "Копенгаген" (3:2), натомість гельзенкірхенці врятувалися у матчі з "Борусією" М та одержали путівку до 1/4 фіналу лише завдяки більшій кількості голів на виїзді.
Щодо Є.Коноплянки, то в попередніх двох поєдинках Ліги Європи, українець навіть не потрапляв до заявки "кобальтових".
У другому протистоянні вечора зійдеться найтитулованіша команда Бельгії "Андерлехт" та англійський "Манчестер Юнайтед".
Головний бомбардир 33-кратного чемпіона Бельгії Лукаш Теодорчик, котрий раніше покинув київське "Динамо", підписавши повноцінний контракт з "Андрелехтом", останнім часом не забиває. Наприклад, у жодному з чотирьох ігор плей-оф Ліги Європи поляк не зумів відзначитися бодай одного разу у воротах опонентів.
Зірковий нападник "червоних дияволів" Златан Ібрагімович, котрий з 5 забитими голами знаходиться в топі списку бомбардирів Ліги Європи, в останніх поєдинках проти "Ростова" відзначився двома гольовими передачами.
"Ліон" – "Бешикташ". Обидва колективи потрапили до нинішнього розіграшу ЛЄ, зайнявши треті місця на груповій стадії Ліги чемпіонів. Команда Бруно Женезіо в 1/8 фіналу за сумою двох зустрічей пройшла італійську "Рому" (4:2, 1:2), а колектив Шенола Гюнеша взяв верх над грецьким "Олімпіакосом" (1:1, 4:0). Раніше шляхи суперників перетиналися лише раз - в товариському матчі, який відбувся в 2009 році і завершився мирним результатом (1:1).
Відзначимо, що в четвертому протистоянні представник Бельгії "Генк" прийматиме "Сельту" з міста Віго.
Додамо також, усі баталії стартуватимуть о 22:05.
Нагадаємо, що останній представник від України в єврокубках "Шахтар" не зумів пройти 1/16 фіналу ЛЄ, поступившись іспанській "Сельті".