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Сегодня SpaceX планирует впервые запустить космический корабль Starship

Сегодня SpaceX планирует впервые запустить космический корабль Starship

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Уже сегодня, 17 апреля, компания SpaceX проведет первые летные испытания полностью интегрированного космического корабля Starship, передает УНН со ссылкой на SpaceX.

Детали

Starship — это многоразовая транспортная система, предназначенная для транспортировки экипажа и грузов на околоземную орбиту. Тест будет измерять успех того, что компания сможет узнать новое, и насколько эта информация повысит вероятность успеха в будущем, поскольку SpaceX быстро продвигает разработку Starship.

"В настоящее время команда SpaceX завершила несколько суборбитальных летных испытаний верхней ступени Starship со Starbase, успешно продемонстрировав беспрецедентный подход к управляемому полету. Эти летные испытания помогли проверить конструкцию транспортного средства, доказав, что Starship может пролететь через дозвуковую фазу входа, прежде чем снова зажечь двигатели и перевернуться в вертикальную конфигурацию для приземления", - отметили в SpaceX.

В дополнение к испытаниям верхней ступени Starship команда провела многочисленные испытания ракеты Super Heavy, которые включают более сложные статические возгорания. Это привело к полному испытанию 31 двигателя Raptor – самого большого количества одновременных запусков ракетных двигателей в истории.

Команда также построила самую высокую в мире ракетную башню для запуска и ловли ракет. Высота 146 метров, она предназначена для поддержки интеграции транспортного средства, запуска и захвата сверхтяжелого ракетного ускорителя.

Дополнение

В компании отметили, что трансляция летных испытаний начнется примерно за 45 минут до старта.

Напомним

Ранее Маск заявлял, что готовится первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship для орбитального тестового полета.

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