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Сьогодні SpaceX планує вперше запустити космічний корабель Starship

Сьогодні SpaceX планує вперше запустити космічний корабель Starship

Київ • УНН

 • 1044126 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Вже сьогодні, 17 квітня, компанія SpaceX проведе перші льотні випробування повністю інтегрованого космічного корабля Starship, передає УНН з посиланням на SpaceX.

Деталі

Starship — це багаторазова транспортна система, призначена для перевезення екіпажу та вантажів на навколоземну орбіту. Тест буде вимірювати успіх того, що зможе дізнатись компанія нового, і наскільки ця інформація підвищить ймовірність успіху в майбутньому, оскільки SpaceX швидко просуває розробку Starship.

"Наразі команда SpaceX завершила кілька суборбітальних льотних випробувань верхнього ступеня Starship зі Starbase, успішно продемонструвавши безпрецедентний підхід до керованого польоту. Ці льотні випробування допомогли перевірити конструкцію транспортного засобу, довівши, що Starship може пролетіти через дозвукову фазу входу, перш ніж знову запалити двигуни і перевернутися до вертикальної конфігурації для приземлення", - зазначили у SpaceX.

На додаток до випробувань верхнього ступеня Starship команда провела численні випробування ракети Super Heavy, які включають складніші статичні загоряння. Це призвело до повного випробування 31 двигуна Raptor – найбільшої кількості одночасних запусків ракетних двигунів за історію.

Команда також побудувала найвищу у світі ракетну вежу для запуску та лову ракет. Висотою 146 метрів вона призначена для підтримки інтеграції транспортного засобу, запуску та захоплення надважкого ракетного прискорювача.

Доповнення

У компанії зазначили, трансляція льотних випробувань розпочнеться приблизно за 45 хвилин до старту.

Нагадаємо

Раніше Маск заявляв, що готується перший запуск надважкої ракети Starship для орбітального тестового польоту.

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