Сегодня "Шахтер" проведет матч за выход в плей-офф ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Харькове встретится с "Манчестер Сити", сообщает УНН со ссылкой на сайт "оранжево-черных".
В заключительном туре в Харькове и Роттердаме определится второй участник 1/8 финала Лиги чемпионов от группы F. “Шахтер” опережает “Наполи” на три очка: чтобы не зависеть от итоге параллельной встречи, дончанам необходима победа или ничья.
На прошлой неделе “оранжево-черные” дважды одолели “Верес” в двух турнирах. Отметим, что в трех последних поединках четыре гола оформил нападающий Факундо Феррейра. Аргентинец в будущем противостоянии может провести 100-й матч за “Шахтер”.
“Манчестер Сити” обеспечил себе первое место в группе, оказавшись сильнее в пяти предыдущих матчах. В четырех турах подряд забивал полузащитник Стерлинг. Только “горожане” и “ПСЖ” имеют шанс завершить этот этап со стопроцентным результатом.
На прошлой неделе подопечные Хосепа Гвардиолы довели выигрышную серию в трех турнирах до 20 побед.
Примечательно, что в Харькове из-за дисквалификации англичанам не поможет лидер средней линии Кевин де Брюйне. Травмированные Стоунз и Бенжамен Мэнди.
Добавим, что матч начнется в 21.45 на стадионе ОСК “Металлист”.
Как сообщал УНН, “Манчестер Сити” повторил рекордную победную серию АПЛ.