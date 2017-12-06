Сьогодні "Шахтар" проведе матч за вихід у плей-оф ЛЧ

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. У 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" в Харкові зустрінеться з "Манчестер Сіті", повідомляє УНН з посиланням на сайт "помаранчево-чорних".

У заключному турі в Харкові й Роттердамі визначиться другий учасник 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від групи F. "Шахтар" випереджає "Наполі" на три очки: щоб не залежати від підсумку паралельної зустрічі, донеччанам необхідна перемога або нічия.

Минулого тижня "оранжево-чорні" двічі здолали "Верес" у двох турнірах. Зазначимо, що в трьох останніх поєдинках чотири голи оформив нападник Факундо Феррейра. Аргентинець у майбутньому протистоянні може провести 100-й матч за "Шахтар".

"Манчестер Сіті" забезпечив собі перше місце в групі, виявившись сильнішим у п’яти попередніх матчах. У чотирьох турах поспіль забивав півзахисник Рахім Стерлінг. Лише "містяни" й "ПСЖ" мають шанс завершити цей етап зі стовідсотковим результатом.

На минулому тижні підопічні Хосепа Гвардіоли довели виграшну серію в трьох турнірах до 20 перемог.

Примітно, що у Харкові через дискваліфікацію англійцям не допоможе лідер середньої лінії Кевін де Брюйне. Травмовані Джон Стоунз та Бенжамен Менді.

Додамо, що матч розпочнеться о 21.45 на стадіоні ОСК "Металіст".

Як повідомляв УНН"Манчестер Сіті" повторив рекордну переможну серію АПЛ.

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