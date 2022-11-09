Сегодня радиодиктант национального единства: когда и где слушать
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В День украинской письменности и языка, 9 ноября, в Украине состоится 22-й радиодиктант национального единства, передает УНН со ссылкой на анонс Министерства культуры и информационной политики Украины.
Цитата
"9 ноября, в День украинской письменности и языка, в 11:00 по киевскому времени состоится традиционный радиодиктант национального единства", – говорится в сообщении.
Как принять участие
1. В 11:00 по Киеву включите "Суспільне" (эфиры Украинского радио, Радио Культура, "Суспільне Культура") или зайдите на Facebook-страницу вещателя. Кроме того, в этом году радиодиктант национального единства будет транслироваться в "Дія" - в "Дія.Радіо" в приложении.
2. Сфотографируйте или отсканируйте свой текст и отправьте по электронной почте [email protected] до 11:00 10 ноября.
Дополнение
Автор текста в этом году - украинская писательница и режиссер Ирина Цилык. Будет читать его народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.