Сьогодні радіодиктант національної єдності: коли і де слухати
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У День української писемності та мови, 9 листопада, в Україні відбудеться 22-й радіодиктант національної єдності, передає УНН із посиланням на анонс Міністерства культури та інформаційної політики України.
Цитата
"9 листопада, у День української писемності та мови, об 11:00 за київським часом відбудеться традиційний радіодиктант національної єдності", – ідеться у повідомленні.
Як взяти участь
1. Об 11:00 за Києвом увімкніть Суспільне (ефіри Українського радіо, Радіо Культура, Суспільне Культура) або зайдіть на Facebook-сторінку мовника. Окрім того, цього року радіодиктант національної єдності транслюватиметься в "Дії" - у "Дія.Радіо" в застосунку.
2. Сфотографуйте або відскануйте свій текст та надішліть на електронну пошту [email protected] до 11:00 10 листопада.
Доповнення
Авторка цьогорічного тексту - українська письменниця і режисерка Ірина Цілик. Читатиме його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.