Сьогодні радіодиктант національної єдності: коли і де слухати

Цитата

"9 листопада, у День української писемності та мови, об 11:00 за київським часом відбудеться традиційний радіодиктант національної єдності", – ідеться у повідомленні.

Як взяти участь

1. Об 11:00 за Києвом увімкніть Суспільне (ефіри Українського радіо, Радіо Культура, Суспільне Культура) або зайдіть на Facebook-сторінку мовника. Окрім того, цього року радіодиктант національної єдності транслюватиметься в "Дії" - у "Дія.Радіо" в застосунку.

2. Сфотографуйте або відскануйте свій текст та надішліть на електронну пошту [email protected] до 11:00 10 листопада.

Доповнення

Авторка цьогорічного тексту - українська письменниця і режисерка Ірина Цілик. Читатиме його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.