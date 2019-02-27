Сегодня Рада будет заниматься вопросами образования, ратификации и медиации

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 20134 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 42493 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120120 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122872 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124434 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122509 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154725 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117336 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141280 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145186 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Сегодня Рада будет заниматься вопросами образования, ратификации и медиации

Сегодня Рада будет заниматься вопросами образования, ратификации и медиации

Киев  •  УНН

 • 9231 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Сегодня, 27 февраля, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть вопрос внесения изменений в Закон "О высшем образовании", ратификации Соглашения между Украиной и Катаром об избежании двойного налогообложения, и утвердить во втором чтении проект закона "О медиации" передает УНН.

В первом чтении депутаты рассмотрят проект закона о внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании" (№5023), согласно которому дети лишенные родительской опеки смогут наравне с другими льготными категориями детей участвовать в конкурсах на вступление в государственные и коммунальные учебные заведения.

Следующим пунктом станет "Проект Закона о ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Государства Катар об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы" (№0202). Согласно пояснительной записке проекта, указанная Соглашение будет способствовать, избежанию двойного налогообложения, предотвращению уклонения от уплаты налогов и взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли.

Также народные избранники попытаются утвердить во втором чтении "Проект Закона о медиации" (№3665). Целью закона является уменьшение нагрузки на суды и судейский корпус, путем введения института медиации. Это будет способствовать урегулированию споров без передачи дел в суд. Судьи будут выступать независимыми посредниками (медиаторами), а стороны конфликта смогут самостоятельно, на добровольной основе, достичь согласия с их помощью.

Напомним, что 26 февраля, Рада разрешила военным стран НАТО участвовать в учениях в Украине.

Украинские Национальные Новости

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