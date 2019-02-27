Сегодня Рада будет заниматься вопросами образования, ратификации и медиации

В первом чтении депутаты рассмотрят проект закона о внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании" (№5023), согласно которому дети лишенные родительской опеки смогут наравне с другими льготными категориями детей участвовать в конкурсах на вступление в государственные и коммунальные учебные заведения.



Следующим пунктом станет "Проект Закона о ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Государства Катар об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы" (№0202). Согласно пояснительной записке проекта, указанная Соглашение будет способствовать, избежанию двойного налогообложения, предотвращению уклонения от уплаты налогов и взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли.



Также народные избранники попытаются утвердить во втором чтении "Проект Закона о медиации" (№3665). Целью закона является уменьшение нагрузки на суды и судейский корпус, путем введения института медиации. Это будет способствовать урегулированию споров без передачи дел в суд. Судьи будут выступать независимыми посредниками (медиаторами), а стороны конфликта смогут самостоятельно, на добровольной основе, достичь согласия с их помощью.



Напомним, что 26 февраля, Рада разрешила военным стран НАТО участвовать в учениях в Украине.