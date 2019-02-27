Сьогодні Рада займатиметься питаннями освіти, ратифікації та медіації

В першому читанні депутати розглянуть Проект Закону про внесення зміни до статті 44 Закону України "Про вищу освіту" (№5023), згідно з яким діти позбавлені батьківського піклування зможуть на рівні з іншими пільговими категоріями дітей брати участь у конкурсах на вступ до державних і комунальних навчальних закладів.



Наступним пунктом стане "Проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Держави Катар про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи" (№0202). Відповідно до пояснювальної записки проекту, зазначена Угода сприятиме, уникненню подвійного оподаткування, запобіганню ухиленню від сплати податків та взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі.



Також народні обранці спробують затвердити в другому читанні "Проект Закону про медіацію" (№3665). Метою закону є зменшення навантаження на суди та суддівський корпус, шляхом запровадження інституту медіації. Це сприятиме врегулюванню спорів без передачі справ до суду. Судді будуть виступати незалежними посередниками (медіаторами), а сторони конфлікту зможуть самостійно, на добровільній основі, досягти згоди за їх допомогою.



Нагадаємо, що 26 лютого, Рада дозволила військовим з країн НАТО брати участь у навчаннях в Україні.