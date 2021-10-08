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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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2 марта, 17:42 • 106886 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Сегодня Рада продолжит выбирать спикера

Сегодня Рада продолжит выбирать спикера

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Депутаты Верховной Рады сегодня, 8 октября, продолжат процедуру избрания спикера Верховной Рады. Об этом заявила вице-спикер парламента Елена Кондратюк, передает УНН.

Детали

Внеочередное заседание состоится в 16:00. Так, ранее председательствующая на заседании Елена Кондратюк сообщила, что фракция “Слуга народа” предлагает на должность Председателя Верховной Рады кандидатуру Руслана Стефанчук. Народные депутаты предложили на эту должность кандидатуры: Ярослава Железняка, Гео Лерос, Алексея Гончаренко и Яны Зинкевич. Они публично отказались от голосования за конфликта интересов.

Позже во время своих выступлений Железняк и Лерос заявили самоотвод.

Контекст

7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента. “За” отставку проголосовало 284 нардепа.

Инициатором отставки Разумкова официально стал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия — он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР. Подписи начали собирать во время так называемой Великой фракции СН, продолжалась в Трускавце 2-3 октября.

Народные депутаты 5 октября включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности и поручили Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы Верховной Рады в текущем году.

Счетная палата, по обнародованной 6 октября информации представительницы “Слуги народа” Евгении Кравчук, еще 5 октября утвердила заключение о результатах выполнения сметы Верховной Рады в январе-августе 2021, он был передан народным депутатам.

Украинские Национальные Новости

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